Издатели Google AdSense жалуются на проблемы с показом объявлений
На прошлой неделе многие издатели Google AdSense начали жаловаться на то, что на их сайтах реклама перестала показываться или стала появляться с перебоями. Эта проблема обсуждается на форумах
Похожая проблема наблюдалась в сентябре. Однако на тот момент сбой был более масштабным, чем сейчас – он затронул тысячи интернет-ресурсов.
Представители Google пока не комментируют эту ситуацию и не отвечают на вопросы издателей. Какое примерно количество пользователей Google AdSense испытывает проблемы с показом объявлений, неизвестно.
Некоторые издатели также сообщают о 70%-м спаде дохода от AdSense в этот период, другие – не наблюдают никаких проблем.
Напомним, что в ноябре Google AdSense полностью возобновил работу функции «Процент выполняемых запросов» (Ad Balance). Этот инструмент был запущен в январе 2017 года. С его помощью можно сократить количество показываемых объявлений, исключив менее прибыльные, и узнать, как это повлияет на доходы.
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06.01.2018 12:49