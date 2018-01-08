Издатели Google AdSense жалуются на проблемы с показом объявлений

На прошлой неделе многие издатели Google AdSense начали жаловаться на то, что на их сайтах реклама перестала показываться или стала появляться с перебоями. Эта проблема обсуждается на форумах Google AdSense Help и WebmasterWorld, сообщает Search Engine Roundtable.

Похожая проблема наблюдалась в сентябре. Однако на тот момент сбой был более масштабным, чем сейчас – он затронул тысячи интернет-ресурсов.

Представители Google пока не комментируют эту ситуацию и не отвечают на вопросы издателей. Какое примерно количество пользователей Google AdSense испытывает проблемы с показом объявлений, неизвестно.

Некоторые издатели также сообщают о 70%-м спаде дохода от AdSense в этот период, другие – не наблюдают никаких проблем.

Напомним, что в ноябре Google AdSense полностью возобновил работу функции «Процент выполняемых запросов» (Ad Balance). Этот инструмент был запущен в январе 2017 года. С его помощью можно сократить количество показываемых объявлений, исключив менее прибыльные, и узнать, как это повлияет на доходы.


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