Google Мой бизнес тестирует возможность загрузки видео в разделе с фотографиями. Нововведение заметили англоязычные пользователи.

Колан Нильсен опубликовал скриншот обновлённого интерфейса. На изображении видно, что в фоторазделе появилась новая вкладка «Video»:

Стоит отметить, что в данном случае речь идёт не о программе «Местные эксперты», участники которой уже могут добавлять видео на Карты Google . Сейчас эта функция тестируется именно для владельцев бизнеса.

Загруженные видео отображаются на панели выдачи Сети знаний для компании в результатах поиска:

Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Доступ к новой опции получили отдельные пользователи Google Мой бизнес в США .

Возможность загрузки видео уже была доступна в Мой бизнес в 2008 году, однако затем Google удалил эту функцию из панели управления.

Напомним, что одним из последних нововведений в сервисе стало добавление атрибутов выбора, позволяющих выбрать описание компании из стандартных вариантов.