Google Мой бизнес тестирует возможность загрузки видео
Google Мой бизнес тестирует возможность загрузки видео в разделе с фотографиями. Нововведение
Колан Нильсен
Стоит отметить, что в данном случае речь идёт не о программе «Местные эксперты», участники которой уже могут добавлять видео на Карты Google. Сейчас эта функция тестируется именно для владельцев бизнеса.
Загруженные видео отображаются на панели выдачи Сети знаний для компании в результатах поиска:
Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Доступ к новой опции получили отдельные пользователи Google Мой бизнес в США.
Возможность загрузки видео уже была доступна в Мой бизнес в 2008 году, однако затем Google удалил эту функцию из панели управления.
Напомним, что одним из последних нововведений в сервисе стало добавление атрибутов выбора, позволяющих выбрать описание компании из стандартных вариантов.
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