Google рассматривает вопрос продажи ресторанного гида Zagat, приобретённого компанией в 2011 году за $151 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

На момент покупки Google нужен был надёжный источник отзывов, чтобы конкурировать в локальном поиске с такими ресурсами, как Yelp, TripAdvisor и другие. Ответственной за это приобретение была Марисса Майер, которая позже перешла на работу в Yahoo.

По данным Reuters, в последние месяцы Google провёл неофициальные переговоры на тему продажи Zagat с нескольким компаниями, названия которых не раскрываются.

Состоится ли продажа, и какой может быть сумма сделки, пока непонятно. При этом Google вряд ли сможет продать Zagat по цене покупки, считают эксперты.

В настоящее время Google больше не нужен Zagat, поскольку компании удалось значительно нарастить объём отзывов, публикуемых участниками программы «Местные эксперты». На сегодняшний день в программе задействованы более 50 млн человек, создающих контент для Поиска и Карт Google .

Напомним, что в 2016 году поисковик ресторанов Zagat получил мобильный интерфейс.