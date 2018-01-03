Google избежал уплаты $3,7 млрд налогов в 2016 году

В 2016 году Google сэкономил $3,7 млрд на уплате налогов при помощи финансовой схемы, известной под названием «двойная ирландская с голландским сэндвичем». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт нидерландского регулятора.

В отчётном году Google перевёл 15,9 млрд евро ($19,2 млрд) в шелл-компанию на Бермудах, таким образом избежав уплаты миллиардов долларов налогов. Сумма перемещённых средств была на 7% больше, чем в 2015 году.

Схема организована так: выручка корпорации от операций за пределами США собирается на счетах Google Ireland Limited, а затем переводится через нидерландскую Google Netherlands Holdings BV в Google Ireland Unlimited, которая зарегистрирована в Ирландии, но фактически находится на Бермудах, что освобождает её от уплаты налога на прибыль. Эта схема используется Google с 2004 года.

В 2015 году правительство Ирландии закрыло возможность использования схемы «двойная ирландская с голландским сэндвичем». Однако компании, которые её уже применяли, смогут пользоваться этими привилегиями до 2020 года.

«Мы платим все налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране, в которой работаем. Мы по-прежнему привержены содействию развития онлайн-экосистемы», — заявил представитель Google в комментарии Bloomberg.