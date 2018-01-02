Google опубликовал руководство по оценке качества голосового поиска
Google
«Google Assistant требует наличия собственных стандартов, поскольку во многих из его взаимодействий используется так называемая «eyes-free технология» – когда пользовательский опыт не требует наличия экрана», — объяснили в компании.
В целом, новый документ построен так же, как и руководство для веб-поиска.
Для того, чтобы сделать результаты голосового поиска грамматически правильными, Google использует машинное обучение и специальные алгоритмы.
Асессоры должны оценивать ответы, предоставляемые Google, по нескольким параметрам:
- Информационная удовлетворённость: содержание ответа должно соответствовать информационным потребностям пользователя;
- Длина: когда отображаемый ответ слишком длинный, пользователи могут быстро просканировать его глазами и определить релевантную информацию. В голосовом поиске это невозможно. Здесь намного важнее, чтобы информации было достаточно: не слишком много, но и не слишком мало.
- Формулировка: написанный ответ легче понять, даже если он плохо сформулирован. В голосовом поиске всё иначе. Поэтому асессоры должны уделять больше внимания этому аспекту.
- Озвучка: голосовые ответы должны иметь правильное произношение и интонацию.
Документ состоит из 7 страниц, с PDF-версией руководства (на английском языке) можно ознакомиться по
Напомним, что в августе Google в третий раз за год обновил руководство для асессоров, посвящённое оценке качества веб-поиска.
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02.01.2018 21:06