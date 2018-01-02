Google опубликовал руководство по оценке качества голосового поиска

Google опубликовал руководство для асессоров, посвящённое оценке качества результатов голосового поиска и ответов, предоставляемых голосовым помощником Google Assistant.

« Google Assistant требует наличия собственных стандартов, поскольку во многих из его взаимодействий используется так называемая «eyes-free технология» – когда пользовательский опыт не требует наличия экрана», — объяснили в компании.

В целом, новый документ построен так же, как и руководство для веб-поиска.

Для того, чтобы сделать результаты голосового поиска грамматически правильными, Google использует машинное обучение и специальные алгоритмы.

Асессоры должны оценивать ответы, предоставляемые Google , по нескольким параметрам:

Информационная удовлетворённость : содержание ответа должно соответствовать информационным потребностям пользователя;

: содержание ответа должно соответствовать информационным потребностям пользователя; Длина : когда отображаемый ответ слишком длинный, пользователи могут быстро просканировать его глазами и определить релевантную информацию. В голосовом поиске это невозможно. Здесь намного важнее, чтобы информации было достаточно: не слишком много, но и не слишком мало.

: когда отображаемый ответ слишком длинный, пользователи могут быстро просканировать его глазами и определить релевантную информацию. В голосовом поиске это невозможно. Здесь намного важнее, чтобы информации было достаточно: не слишком много, но и не слишком мало. Формулировка : написанный ответ легче понять, даже если он плохо сформулирован. В голосовом поиске всё иначе. Поэтому асессоры должны уделять больше внимания этому аспекту.

: написанный ответ легче понять, даже если он плохо сформулирован. В голосовом поиске всё иначе. Поэтому асессоры должны уделять больше внимания этому аспекту. Озвучка: голосовые ответы должны иметь правильное произношение и интонацию.

Документ состоит из 7 страниц, с PDF-версией руководства (на английском языке) можно ознакомиться по ссылке .