Мегабанк уволил топ-менеджера по требованию НБУ

Вчера наблюдательный совет Мегабанка уволил заместителя председателя правления Наталью Погорелову. Это произошло во исполнение соответствующего решения НБУ. Об этом говорится в сообщении на портале НКЦБФР по раскрытию информации Smida .

Фото: epravda.com.ua

Подробности

«На заседании Наблюдательного совета (Протокол № от 18.01.2022 г. ) было принято решение прекратить полномочия Погореловой Н. В. , заместителя Председателя Правления, А О „МЕГАБАНК“, члена Правления, А О „МЕГАБАНК“, в связи с решением Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины. Находилась в должности Члена Правления на протяжении 4 месяцев», — говорится в сообщении.

Право тасовать руководящие органы банков регулятор получил после вступления в силу Закона №?1587-IX в августе 2021 года. В ноябре прошлого года заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка анонсировал намерение применить такое право по отношению к одному из банков.

Главы тоже нет

В декабре прошлого года Мегабанк уволил председателя правления Алексея Яценко и прекратил его полномочия как члена правления банка. Вместо него исполняющим обязанности главы банка с 11 декабря назначена заместитель председателя правления Елена Пономаренко до согласования новой кандидатуры с кредиторами и НБУ.

Контекст

Мегабанк, наверное, главный неудачник состоявшегося в прошлом году стресс-тестирования НБУ. Потребность в дополнительном капитале Мегабанка оценивается в 2,5?3 млрд грн. По состоянию на начало 2022 г. капитальные нормативы (Н2 и Н3) Мегабанка — самые низкие по системе (10,35 и 7,89%) и находятся на грани минимально приемлемого уровня в 10 и 7% соответственно.