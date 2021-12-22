В Одессе общественная организация пожаловалась на действия ДТЭК

Одесская общественная организация «Совместная цель» после ряда акций протеста жителей новостроек, вынужденных платить завышенную в 3-4 раза плату за электроэнергию, направила в Нацкомиссию госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг заявление с требованием разобраться. В документе указан перечень нарушений, которые, по мнению протестующих, допускает региональный филиал ДТЭК, пишет "Думская".

Общественные деятели указывают на то, что компания часто не заключает договоры на поставку электричества с каждым отдельным собственником квартиры в доме, но ограничивается одним договором с ОСМД. Поэтому страдают добросовестные абоненты – долги за свет их соседей приводят к полному отключению всего дома. С такой ситуацией, например, столкнулись жители многоэтажки на Ядова, 24.

Кроме того, одесситы жалуются на отказ ДТЭК устанавливать счетчики для контроля учета электроэнергии. Представители ОСМД «Одессас» сообщили, что в компании отказываются принимать на учет счетчик, который бы давал информацию о потреблении электричества в местах общего пользования.

«При таких условиях ДТЭК завышает уровень потребления и получает сверхприбыли. К примеру, в ОСМД "Одессас" в одной квартире завышен объем потребления на 2000 кВ, а в доме 102 квартиры. Только по одному зданию завышение объема происходит в размере более 200 тысяч кВ, а в Одессе более 8000 жилых многоквартирных домов», - объясняют представители "Совместной цели".

Также жильцы новостроек жалуются на специальное завышение технических требований для подключения домов к потребительским тарифам на свет, которые не могут выполнить ни заказчик и исполнитель строительства, ни ОСМД, ни местные органы самоуправления. Это приводит к тому, что после ввода дома в эксплуатацию жильцы годами вынуждены платить по промышленным тарифам – по 5-6 гривень за киловатт. С такой проблемой столкнулись жители ЖК «Лазурный берег» на Гаршина, 5а, ЖК «Острова» на Марсельской, 56 и другие новостройки.

«Кроме того, возникает вопрос, как ДТЭК «Одесские электросети» формирует стоимость небытового тарифа для бытовых потребителей, что для разных домов определяется разная стоимость?» – отмечают общественные деятели. Они требуют разобраться в законности работы ДТЭК и в случае обнаружения административных правонарушений передать материалы правоохранительным органам.

«Мы консолидировали изученные материалы в письме и направили в ряд государственных профильных структур, где изложили всю проблематику. Соответственно, власти уже не смогут цинично отмалчиваться, а должны отреагировать на конкретные факты. Если власть дальше начнет игнорировать эту проблему, мы подготовим иски к судам и проинформируем об этом факте дружественные международные организации для более эффективного решения вопроса», — сообщил руководитель общественной организации «Совместная цель» Владимир Савченко.