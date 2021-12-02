Львовский ІТ Кластер поддерживает введение налога на выведенный капитал

Львовский ІТ Кластер, объединяющий более 175 украинских ІТ-компаний, поддерживает идею введения налога на выведенный капитал. Соответствующее заявление ассоциация опубликовала на своем сайте 30 ноября.

По мнению ІТ-специалистов, такой налог положительно повлияет на украинскую экономику, особенно на высокотехнологичные и наукоемкие отрасли.

В то же время ІТ-специалисты считают, что введение ННВК требует усовершенствования налогового администрирования. Кроме того, необходимо внедрить пилотные проекты, которые покажут проблемы налога и как их решить.

В частности, сейчас нужно вводить ННВК постепенно, в отдельных отраслях, считают члены ассоциации. Первой такой отраслью может стать ІТ, поскольку она пока наименее зарегулирована, а введение новых налоговых норм несет здесь наименьшие риски, но наибольшие перспективы.

"Мы надеемся на поддержку Минцифры для обеспечения дальнейшего устойчивого развития ІТ-индустрии", - заявил Львовский ІТ Кластер.

Ранее заявление о поддержке введения ПНВК выпустил и Харьковский ІТ-Кластер.

Недавно Украина подписала Меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом. Согласно документу, украинская сторона пообещала не заменять налог на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выведенный капитал.

Напомним, в начале следующего года в Украине запускается благоприятный для ІТ режим Дия City. Его условия предусматривают то, что резиденты смогут сами выбирать корпоративный налог: либо налог на прибыль в размере 18%, либо ННВК по ставке 9%.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Дия City станет тем двигателем, который поможет Украине занять достойное место среди мировых лидеров цифровой экономики.