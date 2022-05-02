За нарушение правил работы в военное время НБУ сможет штрафовать банки на 1% от капитала

Национальный банк расширил перечень оснований применения штрафа в размере до 1 процента от уставного капитала банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

За нарушение правил работы в военное время НБУ сможет штрафовать банки на 1% от капитала
Фото: mind.ua

Новые правила

Как отмечает НБУ, теперь такой штраф может быть применен за нарушение банком требований нормативно-правовых актов Нацбанка, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода.

Соответствующие изменения вступают в силу со 2 мая 2022 года.

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