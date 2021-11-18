Киевсовет принял решение о выкупе участка на Никольско-Слободской

Киевский городской совет планирует выкупить земельный участок площадью 1,4892 га на улице Никольско-Слободской, 7-9 для обустройство парка в Днепровском районе.

Такое решение приняли сегодня, 18 ноября, на сессии Киевского горсовета. Решение поддержали 85 депутатов.

По словам первого заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Андрея Странникова, необходимость принятия этого решения обусловлена устойчивым общественным сопротивлением застройке земельного участка.

"Депутатский корпус поддерживает инициативы киевлян и принимает решение о возможном создании долгожданного парка. В Днепровском районе должна появиться новая озелененная территория общего пользования для отдыха и досуга граждан. Мы должны увеличивать количество современных зеленых пространств во всех районах Киева , ведь парки и скверы должны быть в пешей доступности для каждого", – отметил депутат.

Депутат Алина Михайлова, которая входит в состав постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, отметила необходимость сделать невозможной незаконную застройку участка.

"Учитывая большой общественный резонанс, необходимо немедленно принять решение по урегулированию ситуации. Городские власти способствуют повышению уровня благоустройства и озеленению территорий в Киеве ", - заявила Алина Михайлова.

Депутат добавила, что в случае согласия собственника земельного участка на переговоры об условиях выкупа участка для общественных нужд будет определена выкупная цена, обеспечено проведение экспертной денежной оценки и т.п.

Общественность Никольской Слободки уже 15 лет борется за береговую зону Левого берега Днепра. Против общины, защищающей свое право на экологическую окружающую среду, доступ к водоемам и историческому наследию, застройщик задействовал грязные технологии и привлек титушек.

Берег Никольской Слободки, включая Урочище Горбачиха, имеет все охранные статусы, которые должны уберечь его от застройки. Здесь уже создана первая очередь парка Никольская Слободка, но застройщиков это не останавливает. Напомним, сейчас владельцем участка на ул. Никольско-Слободской, 7 является ООО "Новая Слободка". Застройщик планирует построить жилой комплекс, несмотря на то, что участок входит в 100-метровую защитную полосу Днепра.