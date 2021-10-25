ЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации Ощадбанка
Украинский банк получит 100 млн евро субкредита после вступления в ФГВФЛ.
Европейский банк реконструкции и развития и Ощадбанк в понедельник, 25 октября, подписали мандатное письмо, которое открывает путь к будущей приватизации украинского банка.
Об этом сообщили в Минфине, ЕБРР и Ощадбанке.
Соглашение подтверждает, что ЕБРР готов предоставить Ощадбанку долгосрочный субординированный кредит с возможностью конвертации в акции на сумму до 100 млн евро.
"Это важный шаг в рамках нашего долгосрочного партнерства с Ощадбанком и Министерством финансов Украины в направлении коммерциализации и приближения возможной приватизации. Это также составляющая программы широкого партнерства с украинской властью по внедрении реформ", - прокомментировал подписание соглашения Матео Патроне, управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу.
Одним из аспектов договоренности являются ожидания ЕБРР по вступлению Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что улучшит конкурентную среду в банковском секторе и будет обеспечивать честные условия приватизационного процесса.
Напомним, что в октябре 2021 года Кабмин утвердил стратегию развития Сбербанка на 2021-2024 годы, которая предусматривает сокращение неработающих активов, наращивание прибыли и дальнейшее вхождение ЕБРР в капитал госбанка.