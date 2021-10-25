ЕБРР подписал мандатное письмо об участии в приватизации Ощадбанка

Европейский банк реконструкции и развития и Ощадбанк в понедельник, 25 октября, подписали мандатное письмо, которое открывает путь к будущей приватизации украинского банка.

Об этом сообщили в Минфине, ЕБРР и Ощадбанке.

Соглашение подтверждает, что ЕБРР готов предоставить Ощадбанку долгосрочный субординированный кредит с возможностью конвертации в акции на сумму до 100 млн евро.

"Это важный шаг в рамках нашего долгосрочного партнерства с Ощадбанком и Министерством финансов Украины в направлении коммерциализации и приближения возможной приватизации. Это также составляющая программы широкого партнерства с украинской властью по внедрении реформ", - прокомментировал подписание соглашения Матео Патроне, управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу.

Одним из аспектов договоренности являются ожидания ЕБРР по вступлению Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что улучшит конкурентную среду в банковском секторе и будет обеспечивать честные условия приватизационного процесса.