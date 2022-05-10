ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины до 30%

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения экономики Украины из-за войны до 30%. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины до 30%
Фото: dw.com

В предварительном прогнозе в марте он ожидал уменьшения ВВП на 20%.

Прогноз ЕБРР

В 2023 году ЕБРР ожидает быстрое восстановление экономики Украины — на 25%. Но реальные темпы роста ВВП будут зависеть от того, насколько затянется война в Украине, условий мирного соглашения, масштабов восстановительных работ и количества беженцев, которые вернутся домой.

ЕБРР ожидает, что к концу 2023 года ВВП Украины будет на 12,5% ниже довоенного.

«Все прогнозы могут быть пересмотрены в худшую сторону в случае расширения масштабов боевых действий или ограничений на экспорт газа или другого сырья из РоSSии», — говорится в сообщении банка.

В Банке сообщили, что в случае прекращения поставки газа в Европу объемы производства на душу населения во всех странах, где работает банк, в 2022 году будет на 2,3 п.п. ниже, чем базовый сценарий, и на 2 п.п. — в 2023 году.

Напомним

В мартовском прогнозе, ЕБРР отметил, что из-за войны украинская экономика сократится на пятую часть в этом году, но в следующем вырастет на 23%.

Ранее «Минфин» писал о том, что из-за нападения РоSSии наша страна уже потеряла более $1 триллиона. Падение ВВП составляет 35%.

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