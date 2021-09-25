Налог на жилье: вторичный рынок недвижимости решили не облагать НДС

В Украине решили пока отказаться от налога на жилье на вторичном рынке, а также смягчили нормы налога при неоднократной продаже жилья в течение одного года.

Депутаты Верховной Рады внесли существенные поправки в нашумевший законопроект №5600, по которому предполагалось обложить НДС все операции по купле-продаже жилья. В частности, депутаты отказались от налога на жилье на вторичном рынке.

Ранее в этом законопроекте предлагалось ввести 20-процентный НДС на продажу жилья на вторичном рынке. Однако ко второму чтению эта норма была изъята из законопроекта.

Эксперты по вопросам рынка недвижимости говорят, что если бы этот налог на жилье на вторичном рынке был оставлен, то это привело бы к очень большому росту стоимости жилой недвижимости. Причем не только на вторичном рынке, но и на первичном.

При этом нужно заметить, что такая практика – не украинское ноу-хау. НДС при вторичной продаже жилья взимают во многих странах. Однако в Украине эту норму нужно вводить более плавно, чтобы не спровоцировать огромного скачка в ценах на жилье, которое и так за последний год изрядно подорожало, считают специалисты.

Кроме того, в законопроекте смягчили норму, касающуюся налога на жилье при третьей и более продаже недвижимости в течение одного года.

Ранее в нем был предусмотрен 18-процентный налог с третьей и более сделки по продаже недвижимости, осуществленных продавцом в течение одного года.

Согласно ныне действующему закону, с первой продажи жилья налог не берется вообще, а с последующих он составляет 5%.

Введением 18-процентного налога законодатели хотели пресечь порочную практику на рынке недвижимости, когда застройщики уходят от налогообложения, реализуя свою недвижимость через физических лиц.

Теперь норму, которая была заложена в первой редакции законопроекта, смягчили. Налог в размере 18% предлагают брать не со всей суммы сделки, а с разницы между ценой, за которую была продана квартира и той стоимостью, которую в свое время заплатил за нее продавец. То есть, облагаться налогом будет лишь сумма полученного им "навара".