Налог с криптовалюты в Украине: депутатам разослали проект закона

Украинским депутатам разослали проект закона о налоге на прибыль с криптовалюты. Об этом сообщает несколько источников, включая президента «Блокчейн Ассоциации Украины» (БАУ) и основателя криптобиржи Kuna Михаила Чобаняна.

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Какая ставка налога

Согласно документам, налог на прибыль с виртуальных активов для физлиц составит 5%, военный сбор 1,5%, а для юридических лиц — просто 5%. Такой «льготный» режим налогообложения предлагают ввести на 5 лет.

Проект закона предусматривает, что платить налог нужно только с прибыли. Пока активы держат на биржах, ничего платить не надо.

Ранее Министерство цифровой трансформации предлагало установить налог на доходы физлиц от операций с криптовалютою на уровне 5%.

Как налоги считаются сейчас

По действующим ныне правилам с продажи криптовалюты нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. При этом налог взимается со всей суммы, за которую продан актив. Об этом «Минфину» рассказал старший юрист практики частных клиентов Sayenko Kharenko Дмитрий Гоцин.

То есть, если, например, биткоин приобретено за $20 тыс, а продан за $40 тыс, налоги нужно платить с $40 тыс. Новый закон предусматривает налог только с прибыли, то есть в этом случае с $ 20 тыс.