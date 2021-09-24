Коломойскому разрешили продать офисный центр в Техасе

Деньги пойдут на оплату долгов и налогов, а остальные временно заморозят.

Коломойскому разрешили продать офисный центр в Техасе
Фото: Google Maps

Федеральная окружная судья США Марсия Кук 22 сентября удовлетворила ходатайство Министерству юстиции США и позволила компании Игоря Коломойского продать офисное здание в Далласе.

Об этом сообщила "Радио Свобода".

Речь идет о бывшем корпусе CompuCom System Headquarters и прилегающем к нему незадействованном участке, расположенным по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 года.

Согласно судебным документам, северотехасская компания по недвижимости Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 миллиона долларов. Ожидается, что продажа будет завершена 27 сентября.

С этим зданием по состоянию на 16 сентября было связано более 425 тысяч долларов долга налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

После выплаты долгов и налогов остальная прибыль от продажи будет помещена на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.

"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства по делу о наложении ареста", - говорится в решении Кук.

Немедленная продажа уменьшит риски от колебаний рынка, а также расходы на содержание имущества в надлежащем состоянии. Недвижимость в Техасе пока не занята и, следовательно, не может получать прибыль для покрытия расходов на содержание, уплату налогов и членских взносов.

Напомним, что в 2020 году Министерство юстиции США подало три иска в Окружной суд Южного округа Флориды с целью конфискации активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - небоскреба PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, офисного парка CompuCom в Далласе, штат Техас, небоскреба 55 Public Square Building в Кливленде, Огайо.

Следствие считает, что американские партнеры Коломойского и Боголюбова приобрели недвижимость за деньги, которые были мошенническим способом выведены из ПриватБанка в начале 2010-х годов. Украинские олигархи не являются ответчиками в этом деле.



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