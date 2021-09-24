"Нафтогазу" не хватает денег на закупку 3 млрд кубов газа на зиму

Компания просит о дополнительных 44,5 млрд гривен.

"Нафтогазу" не хватает денег на закупку 3 млрд кубов газа на зиму
Фото: vesti-ukr.com

У НАК "Нафтогаз Украины" не хватает денег на закупку газа в зимний период. Поскольку компания закончила прошлый год с убытками в 19 млрд гривен, несмотря на остаток на счетах 57,7 млрд гривен, "Нафтогаз" испытывает потребность в дополнительных средствах.

По данным РБК-Украина, общий объем сверхплановых расходов НАК может составить 123 млрд гривен. При этом в "Нафтогазе" подсчитали, что им придется заплатить на 33,7 млрд гривен больше ренты на газ собственной добычи.

"Поскольку средняя таможенная цена газа значительно превышает стоимость, по которой НАК реализует его для нужд населения и теплокоммунэнерго. По трехлетним договорам с последними, компания недополучит 36,7 млрд гривен", - говорится в материале издания.

При этом основной проблемой является отсутствие денег на закупку 3 млрд кубометров импортного газа, который необходимо приобрести в отопительный сезон. Средства в размере 44,5 млрд гривен НАК планирует получить от компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"Проект договора между "Укртрансгазом"(входит в "Группу Нафтогаз") и ОГТСУ уже подготовлен. Этот документ, позволяющий НАК собрать часть недостающих средств, должны были утвердить на заседании Кабмина 22 сентября в рамках Плана мер по усилению надежности оператора ГТС", - говорится в материале.

Однако решение не вынесли на рассмотрение Кабинета министров, поскольку в нем обнаружили ряд юридических препятствий.

Сейчас "Нафтогаз" продолжает закупку газа, и ожидается, что на 1 октября в хранилищах будет более 19 млрд кубометров, при том, что сейчас там хранится чуть более 18 млрд кубометров.

В правительстве и самом "Нафтогазе" заявляют, что подготовка к зиме идет нормальными темпами. Однако, по информации издания, ситуация с закачкой газа к отопительному сезону сложная: не хватает ни газа, ни денег на его закупку, а план по импорту топлива уже не выполняется.

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