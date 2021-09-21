Криптовалюта - это многомиллиардная индустрия, которая в Украине станет легальной, - Жмеренецкий

Сразу после того, как закон о виртуальных активах заработает, Украина начнет получать много налогов и сборов от участников рынка, а также станет более привлекательной для криптоинвесторов. Об этом во время круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски" в Институте Горшенина заявил народный депутат Украины, соавтор закона Алексей Жмеренецкий.

"Как только заработает законодательство, биржи сразу же придут и положат деньги на депозиты. Компании сразу начнут платить налоги. Вся масса операций по обмену виртуальных активов, которые составляют миллиард гривен в сутки, станет легальной. Все это быстрые деньги. Но есть и стратегические деньги. Когда мы приняли закон, об этом написали американские и китайские СМИ , об этом написали венчурные инвесторы с мировым именем. Это имидж страны. У инвесторов появился повод приехать в Украину, найти стартап, создать здесь инкубатор. А я напомню, что Украина занимает первое место в мире не только по объему операций или майнингу, но и по объему IT-специалистов в блокчейн-сфере. Здесь можно разрабатывать и тестировать эти продукты. Одна из консалтинговых компаний посчитала, что в прошлом году украинцы заработали больше 400 млн долл на колебании курса криптовалюты. Чиновники задекларировали 75 миллиардов гривен в виртуальных активах. То есть это, по меньшей мере, многомиллиардная индустрия", - сказал Алексей Жмеренецкий.

Впрочем, политик отметил, что для того, чтобы закон заработал, необходимо принять ряд изменений в другие законодательные акты.

"Сейчас нам нужно принять по меньшей мере изменения в Налоговый кодекс - закон о виртуальных активах заработает тогда, когда будут приняты изменения хотя бы к одному налогу. Эти изменения уже готовы, и в ближайшее время я начну собирать подписи коллег в их поддержку. Плюс готовится реформа Гражданского кодекса, над этим в парламенте работает группа под председательством Руслана Стефанчука. И часть этой группы работает над тем, чтобы новая редакция кодекса согласовывалась с теми изменениями, которые мы хотим внести в части виртуальных активов. А потом на базе комитета финансовой политики мы начнем дискутировать по ставкам, и это большой вызов, потому что по этому вопросу существуют разные взгляды, - подчеркнул нардеп.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом так называемый закон о биткоине, который вводит регулирование виртуальных активов.