Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера

Маск завел щенка породы Сиба-ину, который сразу стал популярным мемом. На базе Dogecoin были созданы криптомонеты, названные в честь собаки миллиардера. Об этом пишут на РБК .

Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Фото: twitter.com/elonmusk

Щенок стал мемом еще до своего появления

Один токен назвали Floki Inu, а второй Shiba Floki. Это произошло еще до появления щенка у Маска. В июне он только написал, что будет брать новую собаку и назвал имя любимца — Флоки.

Один твитт и рост более 1300%

13 сентября Маск опубликовал милую фотографию щенка, который спит на коврике — «Флоки приехал», сообщил миллиардер и этого было достаточно, чтобы криптомонета Shiba Floki подскочила аж на 1309%, а другой токен Floki Inu вырос на 140%. При этом оригинальная крипта Dogecoin выросла всего на 5%.

Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT

— Name (@elonmusk) September 12, 2021

Затем цена монеты упала на 70%, при этом объемы торгов альткоином продолжают расти. За минувшие сутки они увеличились на 100?000% и превысили $1,1 млн.

На момент написания новости Shiba Floki стоит $ 0.000000004903.

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