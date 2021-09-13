Объем наличных денег в обращении вне банков увеличился на 28,2 миллиарда

Объем наличных денег в обращении вне банков в августе уменьшился на 4,95 млрд грн (-0,9%), а с начала года увеличился на 28,2 млрд грн (+ 5,5%) — до 544,3 млрд грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные НБУ.

Объем наличных денег в обращении вне банков увеличился на 28,2 миллиарда

Наличные деньги в обращении

При этом объем наличных средств в кассе банков на конец августа составлял 49,77 млрд грн, что на 4,45 млрд грн больше (+ 9,8%), чем было на конец июля, и на 7,4 млрд грн больше (+ 17,4%), чем было на начало года.

Добавим, объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году увеличился на 34,2%. На 1 сентября 2021 рост этого показателя в годовом измерении (то есть по сравнению с 1 сентября 2020) замедлился до 15,7%.

Причины роста наличности вне банков

Нацбанк заметил, что в прошлом году повышенный спрос на наиболее ликвидные активы наблюдался в большинстве стран мира, и это является типичной реакцией населения на рост неопределенности в периоды кризисов.

Так, в 2020 году отношение наличности к ВВП в Польше возросло на 3.5 п.п. — до 13,8%, Чехии — на 1.4 п.п. до 12,6%, в РоSSии — на 2,8 п.п. до 12.5%, в Украине — на 2.6 п.п. до 13,3%.

Мнение экспертов

Ранее «Минфин» писал, что эксперты рынка имеют несколько иное мнение относительно резкого роста наличных денег в обращении. Многие из них говорят, что таким образом в кэш уходит прежде всего бизнес. Таким образом он спасается от локдаунив и повышения налогов.

Еще одним фактором называют рост объемов денежных переводов от украинских заробитчан своим семьям на родине.

Финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев назвал рост объемов наличности вне банковской системы однозначно негативным фактором и тревожным «звоночком» для Нацбанка.

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