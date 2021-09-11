Гарантированная сумма вклада в Украине будет повышена: сколько денег вернут вкладчикам обанкротившегося банка

В Украине хотят увеличить гарантированную сумму вклада в банках. Ее хотят поднять не до 400 тысяч гривен, как было запланировано ранее, а до 600 тысяч.

Инициатором такого законопроекта стал финансовый комитет Верховной Рады. В парламенте надеются, что после повышения гарантированной суммы вклада к Системе гарантирования вкладов присоединится Ощадбанк.

Ведь Ощадбанк, наряду с ПриватБанком намереваются приватизировать. А для частных банков государство уже не может быть поручителем безопасности вкладов клиентов. Таким образом, Ощадбанк будет вынужден примкнуть к Системе гарантирования вкладов. До недавнего времени она гарантировала клиентам обанкротившихся банков возврат их вложений в размере до 200 тысяч гривен. Недавно эту сумму предлагали увеличить до 400 тысяч. И вот теперь предлагают повысить ее до 600 тысяч.

Это безусловно, укрепит надежность украинской банковской системы и повысит доверие к ней со стороны граждан. Но при этом, конечно, взносы банков в Систему также вырастут. Поэтому, как замечают инициаторы законопроекта, нужно рассчитать новую ставку годового сбора.

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются, что банк в одностороннем порядке снижает проценты на депозитах и отказывает им в возврате денег. Вместо этого банк, без согласования с клиентом, продляет срок депозита, причем уже под значительно меньшие проценты.