Гарантированная сумма вклада в Украине будет повышена: сколько денег вернут вкладчикам обанкротившегося банка

В Украине хотят увеличить гарантированную сумму вклада в банках. Ее хотят поднять не до 400 тысяч гривен, как было запланировано ранее, а до 600 тысяч.

В Украине повысят гарантированную сумму вклада: сколько денег вернут в случае банкротства банка

Инициатором такого законопроекта стал финансовый комитет Верховной Рады. В парламенте надеются, что после повышения гарантированной суммы вклада к Системе гарантирования вкладов присоединится Ощадбанк.

Ведь Ощадбанк, наряду с ПриватБанком намереваются приватизировать. А для частных банков государство уже не может быть поручителем безопасности вкладов клиентов. Таким образом, Ощадбанк будет вынужден примкнуть к Системе гарантирования вкладов. До недавнего времени она гарантировала клиентам обанкротившихся банков возврат их вложений в размере до 200 тысяч гривен. Недавно эту сумму предлагали увеличить до 400 тысяч. И вот теперь предлагают повысить ее до 600 тысяч.

В Украине повысят гарантированную сумму вклада: сколько денег вернут в случае банкротства банка

Это безусловно, укрепит надежность украинской банковской системы и повысит доверие к ней со стороны граждан. Но при этом, конечно, взносы банков в Систему также вырастут. Поэтому, как замечают инициаторы законопроекта, нужно рассчитать новую ставку годового сбора.

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются, что банк в одностороннем порядке снижает проценты на депозитах и отказывает им в возврате денег. Вместо этого банк, без согласования с клиентом, продляет срок депозита, причем уже под значительно меньшие проценты.


Марченко Любов, Тудей

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