Полиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в Киеве

Следователи пришли с обыском в коммунальное предприятие, которое было заказчиком работ.

Полиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в Киеве
Фото: КМДА

Полиция Киева в среду, 18 августа, устроила обыски в коммунальном предприятии "Соломенка-Сервис", которое было заказчиком реконструкции школы №22 на Отрадном проспекте в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Следователи подозревают, что во время реконструкции стоимостью более 230 млн гривен было украдено 5 млн гривен.

"После окончания работ директором коммунального предприятия вместе с уполномоченным лицом на осуществление технического надзора принято и подтверждено соответствие актов приемки выполнения строительных работ по объекту, в которые внесено заведомо недостоверную информацию о фактических объемах и стоимости выполненных строительных работ. Установлено завышение подрядной организацией в актах приемки выполнения строительных работ фактических объемов и стоимости выполнения строительных работ на сумму почти 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Полиция также предполагает, что субподрядчики были фиктивными, и их привлекли к выполнению работ только для сокрытия фактов хищения средств местного бюджета.

По данному факту ведется производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата.

Напомним, что школа №22 должна открыться после реконструкции с 1 сентября.

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