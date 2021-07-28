15 чиновников УЗ пойдут под суд за фальшивые ремонты поездов

Судить будут 15 должностных лиц "Укрзализныци", которые причинили ущерб на сумму более 58,6 млн грн на псевдоремонты дизель-поездов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис генпрокурора.



Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении пятнадцати лиц по фактам завладения средствами ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах, служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия, фальсификации документов, совершаемых в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины).



"Среди обвиняемых бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал ПАО "Укрзализныця" (с 2018 года - АО "Укрзализныця") и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов ОАО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.



По данным расследования, должностные лица ПАО "Укрзализныця" и ее аффилированных компаний завладели денежными средствами акционерного общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для осуществления пригородных пассажирских перевозок.



В частности, в период 2015-2016 годов должностные лица ПАО "Укрзализныця" с привлечением фиктивных предприятий, составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, зная, что никакие ремонтные работы не могли быть проведены в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денежных средств со счетов ПАО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом большая часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий.



Как установили во время проведения экспертизы, работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци" был причинен ущерб на сумму более 58,6 млн грн.



Также Офис генерального прокурора в интересах государства предъявил гражданский иск к обвиняемым в уголовном производстве.



С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое и движимое имущество, корпоративные права и ценности обвиняемых наложены аресты.



Как сообщал Укринформ, в июле в Ривненской области правоохранители разоблачили работников Укрзализныци, которые ежемесячно расхищали до 30 тонн горюче-смазочных материалов.



