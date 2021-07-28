15 чиновников УЗ пойдут под суд за фальшивые ремонты поездов

15 чиновников УЗ пойдут под суд за фальшивые ремонты поездов

Судить будут 15 должностных лиц "Укрзализныци", которые причинили ущерб на сумму более 58,6 млн грн на псевдоремонты дизель-поездов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении пятнадцати лиц по фактам завладения средствами ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах, служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия, фальсификации документов, совершаемых в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины).

реди обвиняемых бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал ПАО "Укрзализныця" (с 2018 года - АО "Укрзализныця") и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов ОАО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

По данным расследования, должностные лица ПАО "Укрзализныця" и ее аффилированных компаний завладели денежными средствами акционерного общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для осуществления пригородных пассажирских перевозок.

В частности, в период 2015-2016 годов должностные лица ПАО "Укрзализныця" с привлечением фиктивных предприятий, составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, зная, что никакие ремонтные работы не могли быть проведены в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денежных средств со счетов ПАО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом большая часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий.

Как установили во время проведения экспертизы, работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци" был причинен ущерб на сумму более 58,6 млн грн.

Также Офис генерального прокурора в интересах государства предъявил гражданский иск к обвиняемым в уголовном производстве.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое и движимое имущество, корпоративные права и ценности обвиняемых наложены аресты.

Как сообщал Укринформ, в июле в Ривненской области правоохранители разоблачили работников Укрзализныци, которые ежемесячно расхищали до 30 тонн горюче-смазочных материалов.

МинПром по материалам Укринформ

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