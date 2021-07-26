Магазины B2B Jewelry опечатали, а владельцу сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды "B2B Jewelry".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Сотрудники спецслужбы задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети. Кроме того, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry" на территории Киева , Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

Во время обысков изъято: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Фото: СБУ , B2B Jewelry

Фото: СБУ , B2B Jewelry

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Всем четырем фигурантам объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Фото: СБУ , B2B Jewelry

Напомним, организатором пирамиды B2B Jewelry является владелец ювелирного завода "Шарм" Николай Гонта.