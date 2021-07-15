Индия запретила Mastercard выпускать новые карты на рынке Южной Азии

Резервный банк Индии (RBI) на неопределенный срок запретил Mastercard выпускать новые дебетовые, кредитные и предоплаченные карты клиентам на рынке Южной Азии. Об этом пишет Bloomchain со ссылкой на Reuters.

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Что случилось

По словам ведомства, Mastercard нарушила правила хранения пользовательской информации. Их суть в том, что все платежные операторы должны хранить данные о транзакциях на серверах внутри страны. Требования действуют с 2018 года.

RBI утверждает, что платежной системе «было дано достаточно времени и предоставлены необходимые возможности», чтобы исправить нарушения.

Когда заработают ограничения

Ограничения для Mastercard вступят в силу 22 июля. По заявлению RBI, решение не повлияет на владельцев уже выпущенных карт Mastercard, которая входит в тройку крупнейших эмитентов карт в Индии.

Предыстория

Это не первый случай, когда Центральный банк Индии применяет санкции к компаниям, которые не соблюдают указанные требования.

В апреле RBI запретила American Express и Diners Club регистрировать новых клиентов, сославшись на нарушение тех же правил.