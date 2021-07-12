Британия ужесточит контроль за рекламой криптовалют

Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) усилит контроль за рекламой криптовалют. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Британия ужесточит контроль за рекламой криптовалют
Фото: thecoinshark.net

Что известно о запрете

По информации издания, регулятор будет пресекать публикацию вводящей в заблуждение рекламы инвестиций в криптовалютные активы. Под особое внимание ASA попадут интернет-платформы и социальные сети.

ASA присвоило криптовалютам «красный уровень опасности» в финансовой рекламе, сообщил директор по рассмотрению жалоб и расследований управления Майлз Локвуд.

Усиление контроля за рекламой криптовалют связано с предупреждением британского финансового регулятора (FCA), которое было выпущено в конце июня.

Предыстория

В FCA предупредили об опасности инвестирования в криптоактивы. В ведомстве отмечают, что большинство компаний, предлагающих подобные услуги, не имеют лицензий в Великобритании, поэтому инвесторы не смогут обратиться к финансовому омбудсмену и претендовать на компенсацию убытков.

Также в FCA заявили, что крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance не может работать на территории страны. Регулятор утверждает, что поставщик услуг сайта Binance.com — компания Binance Markets Limited, входящая в Binance Group, которая не имеет лицензии на финансовую деятельность в Великобритании.

После этого два крупных банка Santander UK и Barclays запретили клиентам в Великобритании переводить средства на Binance.

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