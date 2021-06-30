Мининфраструктуры обнародовало имя победителя конкурса на должность директора аэропорта "Борисполь", но удалило сообщение

Новым директором Международного аэропорта "Борисполь" по результатам открытого конкурса избрали Алексея Дубревского. Последние два года он руководил КП "Международный аэропорт Запорожье", сообщили на странице Мининфраструктуры в Facebook.

"Алексей Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности в разные периоды он работал в таких компаниях как LufthansaAG, КП "Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева", "Международный аэропорт Рас-эль-Хайма" (ОАЭ)", - отметили в министерстве.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первоочередными задачами нового директора станут улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников.

"Аэропорт Борисполь - это 60% всего авиапотока и основные международные ворота Украины. Учитывая его значение и потенциал, есть очень высокие требования к новому руководству аэропорта", - отметил он.

Кубраков добавил, что также следует взяться за рекламу в "Борисполе", потому что здесь формируется первое впечатление о стране, а мы - это не только онлайн-казино.

Через несколько минут после обнародования этого сообщения оно перестало быть активным на странице министерства.

Согласно информации на сайте Запорожского городского совета, Дубревский в 2005 году закончил Горловский государственный институт иностранных языков, факультет иностранных и украинского языка, специальность "Лингвистика английского языка, филология украинского языка" (с отличием). В 2011 году окончил Донецкий национальный университет, экономический факультет. Специальность "Международная экономика" (с отличием). Имеет также профессиональное образование.

Трудовая деятельность:

2005 - 2006 год Менеджер Станции LufthansaAG.

2006 - 2010 годы Менеджер по продажам LufthansaAG.

2010 - 2012 годы Коммерческий директор авиакомпании "Lufthansa" и "Austrian Airlines" на Востоке Украины. LufthansaAG.

2012 - 2014 годы Коммерческий директор КП «Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева».

2015 - 2016 год Директор отдела коммерции и развития бизнеса в «Международном аэропорту Рас-эль-Хайма" (ОАЭ).

2016 - 2017 год Ассистент СММ « ОБСЕ ».

2017 - 2019 Заместитель директора по коммерческим вопросам КП «Международный аэропорт Запорожье».

В 2019 году приступил к исполнению обязанностей директора КП «Международный аэропорт Запорожье».

С 23.12.2020 назначен на должность директора КП «Международный аэропорт Запорожье».

Напомним, что в шорт-лист претендентов на должность директора аэропорта вошли шесть кандидатов. Должность генерального директора предприятия стала вакантной после назначения предыдущего директора Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Сейчас обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" исполняет Олег Струк.