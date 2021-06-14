Цена нефти впервые за два года превысила $73 за баррель

11 июня цены на нефть североморской марки Brent превысили отметку $73 за баррель.

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По состоянию на 18:12 по киевскому времени стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе выросла на 0,79% — до $73,09 за баррель. Буквально через несколько минут она откатилась до отметки $72,96 за баррель.

11 июня цены на нефть североморской марки Brent превысили отметку $73 за баррель. Это произошло впервые с мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE .

В свою очередь, июльские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне 71,19 доллара за баррель.

Решение ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и ее союзники во вторник, 1 июня, заявили, что будут придерживаться согласованных ограничений на поставки.

Цена нефти Brent может вырасти за неделю более чем на 3,2%, а нефти WTI — на 5%. Это уже вторую неделю подряд наблюдается рост по обоим контрактам.

«После значительных сомнение Brent, похоже, нашел новый уровень в более чем $70, — сказал Стивен Бреннок, нефтяной брокер PVM. — Лето и восстановление мировой экономики остается бычьим для спроса на нефть во второй половине года».

Нефть увеличила прирост после того, как показатели США засвидетельствовали, что в прошлом месяце количество заработных плат на несельскохозяйственных предприятиях выросло на 559 тыс. рабочих мест. Американский доллар ослаб после отчета, сделав нефть дешевле для держателей других валют и оказывая поддержку ценам на нефть.

Между тем добыча нефти в США , вероятно, будет расти медленнее, чем ожидалось, поскольку производители сланца добавили лишь ограниченное количество установок для увеличения производства, решив вместо этого требовать повышения цен и прибыли.

Влияние пандемии

Дисциплина поставок ОПЕК+ и восстановление спроса на нефть опровергли обеспокоенность из-за неравномерного распространения вакцинации против covid-19 по всему миру.

«Цены на нефть растут благодаря явным признакам устойчивого восстановления спроса», — заявил Commerzbank.