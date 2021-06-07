Нацбанк вводит в обращение две новые памятные монеты, посвященные украинской истории

Национальный банк вводит в обращение с 9 июня сразу две памятные монеты — «Евгений Коновалец» и «Наследие». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: slovoidilo.ua

Монета «Евгений Коновалец»

Монета из серии «Выдающиеся личности Украины» посвящена военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы. Евгений Коновалец — полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинской военной организации, председатель Провода украинских националистов, председатель Организации украинских националистов — политического движения, которое ставило целью создание независимого Украинского государства на всех украинских этнических землях. Он развил сечевую формацию в полк Сечевых стрельцов, который был самой организованной и дисциплинированной частью Армии УНР.

Монета номиналом 2 грн отчеканена из нейзильбера, масса — 12,8 г, диаметр — 31 мм, тираж — 35 тыс.

Монета «Наследие»

Серебряная монета посвящена раскрытию украинского наследия в художественно-образной манере народного искусства. То есть явлений культуры, науки, быта, которые перешли нам в наследство от предыдущих поколений и представлены древним символом Солнца, жизненной силы, эволюции Вселенной и жизни в целом и др. На реверсе монеты в окружении стилизованной растительности, символизирующей живописные пейзажи Украины, изображен казак Мамай, который является своеобразным воплощением украинского характера, символом свободолюбия и бессмертия украинского народа.

Монета номиналом 10 грн отчеканена из серебра, масса — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм, тираж — 4 тыс.

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