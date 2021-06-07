Нацбанк вводит в обращение две новые памятные монеты, посвященные украинской истории

Национальный банк вводит в обращение с 9 июня сразу две памятные монеты — «Евгений Коновалец» и «Наследие». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нацбанк вводит в обращение две новые памятные монеты, посвященные украинской истории
Фото: slovoidilo.ua

Монета «Евгений Коновалец»

Монета из серии «Выдающиеся личности Украины» посвящена военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы. Евгений Коновалец — полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинской военной организации, председатель Провода украинских националистов, председатель Организации украинских националистов — политического движения, которое ставило целью создание независимого Украинского государства на всех украинских этнических землях. Он развил сечевую формацию в полк Сечевых стрельцов, который был самой организованной и дисциплинированной частью Армии УНР.

Монета номиналом 2 грн отчеканена из нейзильбера, масса — 12,8 г, диаметр — 31 мм, тираж — 35 тыс.

Монета «Наследие»

Серебряная монета посвящена раскрытию украинского наследия в художественно-образной манере народного искусства. То есть явлений культуры, науки, быта, которые перешли нам в наследство от предыдущих поколений и представлены древним символом Солнца, жизненной силы, эволюции Вселенной и жизни в целом и др. На реверсе монеты в окружении стилизованной растительности, символизирующей живописные пейзажи Украины, изображен казак Мамай, который является своеобразным воплощением украинского характера, символом свободолюбия и бессмертия украинского народа.

Монета номиналом 10 грн отчеканена из серебра, масса — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм, тираж — 4 тыс.

Как приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка

Теперь, как только памятная монета или сувенирная продукция выпускается в обращение, ее реализация происходит параллельно в разных каналах продаж НБУ:

  • системе «Оn-line-заказ нумизматической продукции» — https://bank.gov.ua/webselling

  • интернет-магазине нумизматической продукции НБУhttps://coins.bank.gov.ua/

  • банках-дистрибьюторах по продаже нумизматической продукции: Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк.

Напомним

  • Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

  • Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк купил на межбанке $20 миллионовНацбанк купил на межбанке $20 миллионов
Нацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинансаНацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинанса
Нацбанк купил на межбанке $20 миллионовНацбанк купил на межбанке $20 миллионов
Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует в год примерно 1 млрд долл.Эксплуатация украинской газотранспортной системы требует в год примерно 1 млрд долл.
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
В Индии частные меткомпании создадут новые мощности по ежегодной выплавке 25 млн т сталиВ Индии частные меткомпании создадут новые мощности по ежегодной выплавке 25 млн т стали
Нацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводовНацбанк ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов
На нумизматическом аукционе НБУ 27 мая были проданы все золотые монеты «1 Гривна» на общую сумму 2,25 миллионаНа нумизматическом аукционе НБУ 27 мая были проданы все золотые монеты «1 Гривна» на общую сумму 2,25 миллиона
Нацбанк отобрал лицензии у семи страховых компанийНацбанк отобрал лицензии у семи страховых компаний
Томаш Фиала стал владельцем "Украинской правды"Томаш Фиала стал владельцем "Украинской правды"
Последние новости
Подгружаем последние новости