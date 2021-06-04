Полиция задержала мошенников, заработавших 17 млн грн на продаже фиктивных минудобрений и дизтоплива

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нацполиция задержала восьмерых участников преступной организации, которых подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Проведено 58 одновременных обысков, информирует пресс-центр МВД .

"Установлено, что в период с 2019-го по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение - преступную организацию. На их счету - 54 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в Интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, оказывали подробную консультацию по выбору минудобрения и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказа была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали - отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои "предприятия".

Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых - гражданка РоSSийской Федерации.

"1 июня полицейские провели 58 одновременных обысков по месту жительства участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева , Киевской и Одесской областей. В спецоперации принимали участие 275 правоохранителей: следователи Главного следственного управления, работники Департамента уголовного розыска, оперативных служб, департаментов уголовного анализа и киберполиции, оперативники полиции в Винницкой и Житомирской областях, бойцы корда и спецназовцы", - сообщают в МВД .

В результате изъяты документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карточки, по которым выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и 50 тысяч долларов США . Также у злоумышленников изъято 12 автомобилей премиум-класса, приобретенных в период их преступной деятельности.

Восемь фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, им объявлено о подозрении. За создание преступной организации, участие в преступлениях, совершенных такой организацией, и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция задержала семерых членов банды, действовавшей в Закарпатье. Во Львове и Мукачеве правоохранители провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей полиции.