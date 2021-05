Канадская First Quantum продаст POSCO 30% никелевого рудника в Австралии

Как сообщает Yieh.com, канадская компания First Quantum Minerals Ltd. анонсировала, что продаст 30% своего предприятия по производству никеля в Ravensthorpe в Западной Австралии южнокорейской компании POSCO за 240 млн долл. для сокращения долга компании.



First Quantum и POSCO подписали обязывающее соглашение, но сделка должна пройти соответствующий процесс утверждения, который может завершиттся в третьем квартале 2021 года.



First Quantum продолжит работу в карьере по добыче никеля и кобальта в Ravensthorpe в качестве держателя 70% акций.



С 2024 года POSCO сможет закупать 7500 тонн никеля в виде смешанного никель-кобальтового гидроксидного осадка (MHP), производимого Ravensthorpe каждый год.