Канадская First Quantum продаст POSCO 30% никелевого рудника в Австралии

Канадская First Quantum продаст POSCO 30% никелевого рудника в Австралии

Как сообщает Yieh.com, канадская компания First Quantum Minerals Ltd. анонсировала, что продаст 30% своего предприятия по производству никеля в Ravensthorpe в Западной Австралии южнокорейской компании POSCO за 240 млн долл. для сокращения долга компании.

First Quantum и POSCO подписали обязывающее соглашение, но сделка должна пройти соответствующий процесс утверждения, который может завершиттся в третьем квартале 2021 года.

First Quantum продолжит работу в карьере по добыче никеля и кобальта в Ravensthorpe в качестве держателя 70% акций.

С 2024 года POSCO сможет закупать 7500 тонн никеля в виде смешанного никель-кобальтового гидроксидного осадка (MHP), производимого Ravensthorpe каждый год.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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