Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень

На открытых онлайн-торгах соревновались шесть участников.

Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень

Фонд госимущества продал Иваньковский спиртовой завод госпредприятия "Укрспирт" за 90 млн грн. На открытых онлайн-торгах по приватизации спиртзавода 20 мая соревновались шесть участников, информирует пресс-служба ФГИУ.

Цена продажи Иваньковского места осуществления деятельности и хранения спирта со стартовых 20 млн 372 тыс 540 грн выросла в 4,4 раза - до 90 млн 1 грн.

"Борьба продолжалась в течение всех раундов, финальные ставки участников отличались всего в 1 гривню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активы объекта приватизации сосредоточены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области. На балансе предприятия есть необходимые средства для изготовления спирта.

В Фонде госимущества объяснили, что победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет - после этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

Напомним, что приватизация спиртзаводов в Украине началась в 2020 году. Государство в целом собирается продать 41 спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 спиртзаводов концерна "Укрспирт".

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