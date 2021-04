Суд удовлетворил иск китайских инвесторов Мотор Сич против АМКУ

Суд удовлетворил иск Skyrizon Aircraft Holdings Limited и признал недействительным решение Антимонопольного комитета (АМКУ), оставившего без рассмотрения заявления китайской компании на приобретение акций "Мотор Сичи", а также обязал Комитет ее принять.



Как сообщает "Лига антитраста", соответствующее решение 30 марта приняла судья Хозяйственного суда Киева Наталья Зеленина, передают Наші гроші.



Это не окончательное решение и АМКУ может обжаловать его в апелляции.



Как сообщалось, в ноябре 2020 года АМКУ отказался рассматривать обращение китайской компании, обосновывая это тем, что копия доверенности ПАО "Мотор Сич" на представителей заявителей не отвечала установленным требованиям, кроме того, отсутствовала информация об обращении представителей участников концентрации у ПАО "Мотор Сич" для получения актуальной информации о хозяйственной деятельности и отношения контроля общества.



Компания обжаловала решение АМКУ в суде. Суд не согласился с предоставленным АМКУ обоснованием.



В части доверенности суд отметил, что предоставление ее от участника концентрации (ПАО "Мотор Сич") законодательством не требуется. А обращение о предоставлении информации от ПАО "Мотор Сич" требуется только в случае недружественного поглощения, однако его факт не подтвержден материалами заявления.



Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.



20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.



28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).



Санкции также были введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".



Акции "Мотор-Сич" также находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.