АМКУ оштрафовал Львовгаз на 75,63 млн грн за монополизм

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал АО "Львовгаз" на 75,63 млн грн за совершение нарушения положений закона "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по распределению природного газа.



Соответствующее решение было принято на заседании Комитета 1 апреля, сообщает пресс-служба регулятора, не уточняя подробностей.



Как сообщалось, в декабре 2020 года АМКУ оштрафовал 18 других облгазов из группы РГК Дмитрия Фирташа на общую сумму 380,2 млн грн на за нарушение антимонопольного законодательства при закупке счетчиков газа. Тогда "Львовгаз" отсутствовал в перечне оштрафованных компаний.



В АМКУ тогда отметили, что решение по АО "Львовгаз", которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно.



