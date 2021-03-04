Антонов получил от государства аванс на постройку 3 самолетов – Шмыгаль

Антонов получил от государства аванс на постройку 3 самолетов – Шмыгаль

Государство оплатило авансы для ГП "Антонов" по контрактам на покупку трех новых самолетов Ан-178. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе заседания Кабинета министров, отчитываясь о результатах деятельности Кабмина под его председательством за год.

"Впервые за годы независимости государство будет покупать у государственного предприятия Антонов три новых украинских самолета Ан-178. Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы проплачены", - сказал Д.Шмыгаль.

Он добавил, что такая закупка является одним из вариантов поддержки оборонного сектора и стратегической промышленности.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года с участием президента Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

МинПром по материалам Укринформ

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