Должники под контролем. Минюст получил допуск к информации об их банковских счетах

С 16 февраля 2021 года вступило в силу постановление Правления Нацбанка, которое внесло изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Должники под контролем. Минюст получил допуск к информации об их банковских счетах
Фото: pravozahyst.net

О чем изменения

Изменения касаются прежде всего информации, которую банки предоставляют по требованию исполнителей и которая касается банковских счетов должников и остатки средств на этих счетах.

«Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах», — сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Для чего изменения

По словам заместителя министра, указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей. Они станут основанием для введения автоматизации такого процесса.

Сейчас Минюстом разрабатываются изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников — физических лиц и сумм средств, имеющихся на таких счетах.

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