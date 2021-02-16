Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским

По этому вопросу создана рабочая группа.

Коболев сообщил о начале переговоров о разделе
Фото: ukrnafta.com

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах по разделению активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, крупнейшим из которых является бизнесмен Игорь Коломойский.

Об этом Коболев рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Обратная связь есть. Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о дальнейших шагах по будущему "Укрнафты". Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", - сказал он.

В конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.

В феврале "Нафтогаз" направил Наблюдательному совету сообщение о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами. "Нафтогаз" просит рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен быть утвержден состав рабочей группы, осуществлен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.

Заседание Наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" относительно разделения активов должно состояться 25 февраля в режиме видеоконференции. На него будут приглашены глава правления "Укрнафты" Олег Гез и директор департамента юридического сопровождения Вячеслав Карташов.

Напомним, в ноябре 2020 года Верховная Рада приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом более чем на 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50% + 1 акцией, крупными акционерами компании на конец 2020 года были Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited - по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. Другим акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.

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