Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне

На фоне войны в Украине страны ЕС отказываются от роSSийского газа. Если Украина откажется от импорта голубого топлива со страны-агрессора, то нужно будет искать альтернативные источники. Экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев поделился своими размышлениями относительно того, как Украине подготовиться к новому отопительному сезону.

В Нафтогазе рассказали, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне

"Я думаю, что момент истины настанет, если русские окончательно решат совершить самоубийство и отключат Европу от газа. Тогда Европа сможет сбалансироваться из альтернативных источников газа, запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, модифицировав поведение своих потребителей… Я считаю, что это абсолютно реализуемая тактика, которая потребует несколько тяжелых политических решений", - отметил Коболев.

По словам Коболева, у Нафтогаза пока нет детально проработанного анализа, каким будет потребление газа в следующем отопительном сезоне. Во время войны делать какие-либо прогнозы сложно.

"Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление, мне предугадать сложно. Зачем сейчас спекулировать?", — ответил Коболев.

Коболев считает, что представители местных властей должны рационально подойти к вопросу потребления газа. То есть не отапливать то, что не нужно отапливать, или уменьшить нормативы отопления. Тогда газа собственной добычи может хватать на потребности украинцев.

"Большое количество людей выехало из своих квартир, например, на западную часть Украины или за рубеж. Как вы думаете: эти квартиры отапливаются? Я готов поставить деньги, что да! Зачем? Это неоспоримая любовь отапливать все что нужно и ненужно в любое время года. Потому что это политически привлекательно. Мне кажется, что военное время — это повод пересмотреть политику", - отметил Коболев.

Ранее сообщалось, когда в Украине будут по-новому вести учет газа, и что изменится для потребителей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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