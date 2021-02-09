ArcelorMittal North America продаст 40 млн акций Cleveland-Cliffs

ArcelorMittal North America продаст 40 млн акций Cleveland-Cliffs

ArcelorMittal North America Holdings LLC, стопроцентная дочерняя компания ArcelorMittal SA, сегодня объявила о соглашении по продаже 40 млн обыкновенных акций Cleveland-Cliffs посредством полностью подписанного публичного предложения на рынке. Сделка является частью комбинированного первичного и вторичного публичного размещения акций Cleveland-Cliffs.

Это отчуждение представляет собой дополнительный доход от сделки с Cleveland-Cliffs, объявленной 28 сентября 2020 года и завершенной 9 декабря 2020 года. Поступления от продажи обыкновенных акций Cleveland-Cliffs будут использованы для новой программы обратного выкупа обыкновенных акций ArcelorMittal. Детали и условия обратного выкупа будут объявлены после истечения текущего закрытого периода Компании 15 февраля.

После продажи 40 млн обыкновенных акций Cleveland-Cliffs ArcelorMittal North America Holdings LLC продолжит владеть примерно 38 млн обыкновенных акций в дополнение к акциям привилегированных акций без права голоса, погашаемых по опциону Cleveland-Cliffs по эквивалентной стоимости приблизительно 58 млн обыкновенных акций.

Заявление о регистрации обыкновенных акций, продаваемых в рамках предложения, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и вступило в силу. Размещение будет производиться только посредством приложения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта эмиссии.

МинПром по материалам Steelland

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