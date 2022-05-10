Биткоин уже не спасет от инфляции — Bank Of America

Биткоин уже продолжительное время не является страховкой от инфляции. К такому выводу пришли аналитики Bank Of America, пишет Forklog.

фото: fdlx.com

Начиная с июля 2021 года, первая криптовалюта в своем ценовом поведении хорошо соотносится с динамикой фондового рынка. 31 января корреляция биткоина с индексом S&P 500 обновила рекорд за всю историю наблюдений. Новый исторический максимум был близок и в корреляции с Nasdaq 100.

Данные: Bank of America

Специалисты подчеркнули, что эта взаимосвязь «стала очевидной». Они отметили синхронное падение акций и биткоина на следующий день после решения ФРС повысить ключевую ставку на 0,5%. Аналитики ждут сохранения высокой корреляции в будущем.

Ценовая взаимосвязь между биткоином и золотом с 2021 года, напротив, постепенно ослабевала и в последние два месяца стала отрицательной. Иными словами, движение двух активов не шло в тандеме, подытожили эксперты.

Напомним, в мае 2022 года миллиардер Рэй Далио заявил, что биткоин не является полноценной заменой золоту в качестве страховки от инфляции.

Как писал «Минфин», 9 мая котировки биткоина обновили минимум с конца января 2022 года. На момент написания цена удерживает уровень около $33 (Binance).