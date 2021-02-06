Герус: на электростанциях ДТЭК аварийно остановили еще два энергоблока

Депутат Верховной Рады Андрей Герус заявил, что на электростанциях компании ДТЭК в субботу аварийно остановили еще два энергоблока.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Около часа ночи из-за шума в топке котла остановили блок №2 Челябинской ТЭС, а в пять утра из-за неисправности автомата безопасности - блок №5 Добротворской ТЭС. Обе станции входят в состав "ДТЭК Западэнерго".

"Такие остановки энергоблоков существенно затрудняют работу энергосистемы, а сегодня ночью температура упадет до -14С. Тем не менее системный оператор Укрэнерго балансирует ситуацию за счет других источников ", - написал Герус, который возглавляет комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что вечером 3 февраля из-за короткого замыкания на подстанции "Луч" остановилась Запорожская ТЭС, которая принадлежит ДТЭК. На момент ситуации в работе было задействовано три энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт. Из-за аварии станция не работала больше восьми часов.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в городе Энергодаре.

Утром 5 февраля на этой же станции из-за неисправности системы охлаждения блочного трансформатора был отключен один из энергоблоков. ДТЭК заявлял, что технологическое нарушение, которое вывело из сети этот блок, нередкое явление, особенно в период высокой нагрузки. Это не является внештатной ситуацией.

Чтобы компенсировать потерю мощности энергетики, станции запустили в работу другой блок.