Ликвидационную массу банка Аркада оценили в 1,3 миллиарда

18 января решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) были утверждены ликвидационная масса банка Аркада, которую независимые субъекты оценочной деятельности оценили в 1,3 млрд грн, и перечень акцептованных требований. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Ликвидационную массу банка Аркада оценили в 1,3 миллиарда
Фото: liga.net

Что происходит

Как сообщает ФГВФЛ, сейчас идет процесс подготовки активов к выставлению их на продажу. Именно за счет средств, полученных в результате ликвидации банка и реализации его имущества, будут удовлетворяться требования кредиторов.

Несмотря на то, что на балансе банка есть интересные объекты (прежде всего земельные участки в пригороде Киева), перспективы расчетов с кредиторами фактически зависят от того, удастся ли банку вернуть в собственность здание бывшего главного офиса в центре Киева по ул. Ольгинской, 3-А.

В январе 2021 года Фонд утвердил реестр акцептованных требований кредиторов банка на общую сумму более 621 млн грн. Из них:

  • 286 млн грн — гарантированное возмещение;
  • 43 млн грн — средства физических лиц, превышающих гарантированные 200 тыс. грн;
  • 270 млн грн — седьмая очередь требований юридических лиц.

Почти 84% этой суммы — 1,1 млрд грн — стоимость недвижимости.

В частности, на балансе банка находится более 200 га земли для строительства и сельского хозяйства в пригороде Киева — г. Буча, г. Бровары и с. Михайловка-Рубежовка, продажа которых начнется уже весной.

Основной актив банка Аркада — это бывший главный офис по ул. Ольгинской площадью 14,1 тыс. кв. м и соответствующий земельный участок площадью 0,53 га.

Что предшествовало

Накануне признания банка неплатежеспособным была предпринята попытка незаконного вывода этих активов из собственности банка. И именно от их возврата зависят перспективы расчета с кредиторами банка. Ведь оценочная стоимость этих активов — более 770 млн грн, что составляет почти 60% стоимости всех активов банка.

Фонд гарантирования подал ходатайство в суд о наложении ареста на эти объекты, чтобы исключить их незаконную передачу в ипотеку третьим лицам. Но в январе Печерский суд Киева отклонил это ходатайство.

В сентябре 2019 года банк Аркада передал в ипотеку под обеспечение обязательств связанной компании ООО «Будэволюция» (лицо, связанное с банком; застройщик ЖК «Патриотика» и «Патриотика на Озерах») свой главный офис и земельный участок.

Эта компания взяла кредит на 260 млн грн у физлица Олега Нелина по договору займа (как отмечается, рыночная стоимость офиса — 554,8 млн грн, земельного участка — 65,6 млн грн).

Условия заключенного кредитного договора содержат, в частности, явно завышенные для заемщика штрафные санкции (за задержку оплаты более чем на один день штраф составляет 100% общей суммы задолженности) и указывают на то, что главной целью этих действий было выведение из банка основных его активов.

21 июля 2020 года Олег Нелин стал владельцем здания главного офиса банка и земельного участка под ним в соответствии с записями в Госреестре. А уже 30 июля Нелин передал недвижимость в ипотеку другому физлицу, обязавшись выполнить свое новое обязательство, обеспеченное ипотекой, уже к 11 августа. При этом такие действия были совершены еще до наступления срока исполнения основного обязательства по кредиту, предоставленному Нелиным ООО «Будэволюция» согласно условиям кредитного договора.

Поэтому с самого начала осуществления процедуры вывода с рынка неплатежеспособного банка Аркада Фонд ведет борьбу, в том числе в судах, за возвращение здания головного офиса. Есть все основания считать указанные действия мошеннической схемой с целью выведения имущества банка, в результате которого тот лишился своих главных активов, имея при этом проблемы с ликвидностью. Особое внимание привлекает то, что сделка была совершена с участием связанных с банком лиц, а также на крайне невыгодных условиях для банка.

Хроники событий

  • 25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального уровня.
  • 26 августа Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк Аркада и начал процедуру вывода его с рынка.
  • 24 сентября Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Аркада.
  • 25 сентября Фонд начал процедуру ликвидации банка Аркада, которая продлится до 24 сентября 2023 включительно.
  • Суд арестовал президента банка Аркада на 2 месяца с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.
  • По состоянию на 1 июня 2020 года президентом и владельцем 74,8% акций банка Аркада остается Константин Паливода.

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