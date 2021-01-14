Власти Китая национализируют компании Джека Ма — СМИ

Китайское правительство работает над планом национализации Alibabа и Ant Group. Следственные органы создали офис в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре 2020 года, сообщает International Bussines Times.

Власти Китая национализируют компании Джека Ма — СМИ
Фото: focus.ua

Ожидания

«Всего несколько недель назад китайские власти объявили о планах национализации Ant Group и Alibaba, время было выбрано заранее. Все эти указания исходили от центрального руководства. Я думаю, они хотят сделать пример с Ant Group и Alibaba», — рассказал в эфире радио «Свободная Азия» Сун Цин, который работает в финтех-индустрии.

По информации источников издания, кроме компаний Джека Ма, власти также проверят работу компаний Tencent, владеющей мессенджером WeChat, и Meituan, которая занимается электронной коммерцией.

Что произошло

В начале января 2021 года Джек Ма должен был стать судьей на собственном конкурсе Africa's Business Heroes для африканских предпринимателей, но не явился в финале. Свой последний твит Ма опубликовал 10 октября, а на публике его не видели уже два месяца. Business Insider сообщал, что основатель Alibaba может скрываться в штаб-квартире онлайн-ритейлера в Ханчжоу.

В конце 2020 года Управление по контролю за рынком Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. На фоне конфликта с руководством Китая состояние Джека Ма за два месяца сократилось на $ 12 млрд.

Что известно о расследовании

О начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba Group 24 декабря заявило Государственное управление рыночного регулирования (SAMR). Основанием для начала расследования стали сообщения о том, что компания давит на продавцов, которые используют платформы Alibaba. В частности, Alibaba заставляет партнеров подписывать эксклюзивные договоры о сотрудничестве, которые не позволяют продавцам предлагать товары конкурирующим площадкам.

Народный банк Китая объявил, что финансовые регуляторы страны в ближайшие дни встретятся с представителями «дочки» Alibaba — финтех-компании Ant Group. Встреча «простимулирует Ant Group к осуществлению финансового надзора, честной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей», — говорилось в заявлении Народного банка Китая.

Что предшествовало

Напомним, что в ноябре биржи Гонконга и Шанхая отложили IPO Ant Group, дочери Alibaba, которое должно было стать крупнейшим в истории. Компанию оценили в $ 37 млрд, как писал «Минфин».

В октябре Ма разозлил Пекин, раскритиковав государственные банки Китая на финансовом саммите. Предприниматель заявил, что они похожи на «ломбарды» и тормозят инновации, тогда как Ant Group играет важную роль в кредитовании инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. По данным издания, решение о прекращении IPO Ant Group принял сам Си Цзиньпин.

The Wall Street Journal выяснила, что Ма предлагал правительству Китая забрать любую из платформ, которые есть в Ant Group, «если она нужна стране». Встреча состоялась за несколько дней до предполагаемого IPO компании, но не спасла Ма от запрета на его проведение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"Коболев стал членом наблюдательного совета "Киевстара"
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардовТоварооборот Украины в 2020 году уменьшился на $ 7 миллиардов
В правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдаунеВ правительстве объяснили, могут ли киоски работать при локдауне
В Украине вступил в силу 16-дневный режим локдаунаВ Украине вступил в силу 16-дневный режим локдауна
Louis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларовLouis Vuitton купил легендарный ювелирный бренд Tiffany почти за 16 млрд долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Витренко хочет перевести "Укртранснафту" под Минэнерго - в компании называют это незаконнымВитренко хочет перевести "Укртранснафту" под Минэнерго - в компании называют это незаконным
Власти Китая призывают металлургов снизить производствоВласти Китая призывают металлургов снизить производство
Бизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 январяБизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 января
Три компании передумали добывать газ в УкраинеТри компании передумали добывать газ в Украине
Sandvik продаст геологоразведочное направление компании DrillmanSandvik продаст геологоразведочное направление компании Drillman
Металлургические компании Вьетнама резко нарастили продажиМеталлургические компании Вьетнама резко нарастили продажи
Торговый конфликт с Австралией обернулся для Китая дефицитом угляТорговый конфликт с Австралией обернулся для Китая дефицитом угля
Убыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премииУбыточному Нафтогазу поручили выплатить экс-менеджеру компании 94 млн грн премии
Власти США помогли снизить цену электроэнергии для промышленного гигантаВласти США помогли снизить цену электроэнергии для промышленного гиганта
НБУ исключил три финкомпании из реестраНБУ исключил три финкомпании из реестра
Последние новости
Подгружаем последние новости