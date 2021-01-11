Сало подорожало в Украине

В Украине дорожает сало. За три осенних месяца 2020 года любимый национальный продукт вырос в цене почти на 4,5 гривны. И тенденции к его удешевлению не видно.

Ноябрьская цена на сало в 2020 году достигла 77,74 гривны за килограмм, тогда как в конце лета, в августе, за килограмм национального продукта просили в среднем 73,27 гривны.

Если проследить цены в каждом месяце осени 2020 года, то динамика роста очевидна: в сентябре сало стоило 73,89 гривны, а в октябре "украинский наркотик" уже расходился по 75,32.

Росла цена на сало и в предыдущие годы. Так, в течение 2018 оно прибавило в цене сразу 7,57 гривны. А вот 2019 стал исключением. Тогда за год сало даже немного подешевело и стоило в декабре 75,84 гривны против 76,33 в декабре 2018.

Экономисты не предсказывают существенного снижения стоимости сала

По крайней мере, если даже такое произойдет, то не в ближайшем будущем. Для роста цен на сало есть несколько причин.

Самая главная - сокращение поголовья свиней в Украине . Сначала свиней выморила АЧС, впоследствии фермеры не смогли должным образом воспроизвести поголовье из-за высокой стоимости кормов. Второй год подряд в Украине наблюдается засушливое лето. Из-за этого падает урожайность зерновых культур, которые являются основой кормов для свиней.

Особенно катастрофическая ситуация сложилась в прошлом аграрном сезоне, когда засуха буквально испепелил целые массивы посевов на востоке и юге Украины. Из-за высокой стоимости кормов выращивать свиней стало не выгодно.

Итак, сегодня большая часть сала, поступающего в отечественную торговую сеть, завозится из-за рубежа. И, конечно, цена на импортируемый продукт никак не может быть низкой.

Кстати, в последнее время медики пересмотрели свое пренебрежительное отношение к салу и все меньше пугают его любителей залежами холестерина. Если бросить на весы пользу от умеренного потребления сала и ущерб от него, то первое существенно перевесит, говорят ученые.