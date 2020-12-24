Увеличение спроса в Азии привело к резкому подорожанию энергетического угля

Увеличение спроса в Азии привело к резкому подорожанию энергетического угля

Энергетический уголь, используемый для выработки электроэнергии на ТЭС, резко вырос в цене за последние два месяца, поскольку крупные потребители в Китае, Индии, Южной Корее и Японии увеличили объемы закупок.

С начала ноября австралийский уголь - эталон на азиатском рынке - подорожал на 45% и достиг $80 за тонну, по данным Argus. Цена его южноафриканского эквивалента подскочила на 65% - примерно до $100 за тонну, пишет Financial Times.

Это ралли станет облегчением для крупных австралийских производителей, таких как Glencore, поскольку во втором и третьем кварталах цены падали ниже $50 за тонну на фоне сокращения промышленной активности из-за пандемии COVID-19.

Трейдеры говорят, что влияние сейчас оказывают несколько факторов. В этом году объем добычи в Колумбии сократился на 25 млн тонн в связи с низкими ценами, а поставок из новых источников нет, поскольку банки и инвесторы отказываются финансировать новые рудники.

В то же время спрос в Азии начал расти из-за восстановления экономики региона и недавнего похолодания. В Китае, где внутреннее производство не обеспечивает спрос, такая ситуация привела к резкому росту цен, проблемам с поставками и поиску импортного угля. Однако это осложнилось неофициальным запретом на закупки сырья в Австралии из-за дипломатической ссоры.

В результате китайские покупатели обратились к производителям в Индонезии, РоSSии и даже ЮАР, откуда они не импортировали уголь с 2016 года. По оценкам трейдеров, около 1 млн тонн южноафриканского угля в настоящее время идет в КНР, а, возможно, и еще больше.

"Цены на энергетический уголь в последние несколько недель росли чрезвычайно быстро, в основном из-за событий в Китае", - отмечают аналитики CRU.

Несмотря на отсутствие покупок со стороны Китая, цены на австралийский уголь в последние недели также выросли. Повышенный спрос со стороны КНР привел к подорожанию угля из Индонезии, РоSSии и ЮАР, что позволило австралийским производителям продавать сырье на менее традиционных рынках Бангладеш, Турции и Индии.

"Одна из последних жертв обострения геополитической напряженности между Китаем и Австралией - это экспорт австралийского угля, - заявил Джеймс О'Рурк из Capital Economics. - Но мы думаем, что это будет иметь ограниченные последствия для спроса и цен, так как по большей части уголь будет перенаправляться в другие страны".

Трейдеры полагают, что цены могут остаться на текущих уровнях. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство заявило, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению спроса на уголь на 2,6% в 2021 году.

"Нет никаких признаков, что потребление угля в мире существенно снизится в ближайшие годы, при этом рост спроса в некоторых азиатских странах компенсирует спад в других государствах", - говорилось в сообщении МЭА.



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