Китай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масок

Китай с начала пандемии поставил другим странам более 200 млрд защитных масок, а также защитные костюмы и наборы для тестирования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И.

Китай за время пандемии продал странам мира более 200 миллиардов масок
Фото: mind.ua

«Мы наладили самые производственные мощности медицинских средств и до настоящего времени поставили в различные страны более 200 млрд защитных масок, 2 млрд защитных костюмов и 800 млн наборов реактивов для тестов», — говорится в заявлении.

Ван И отметил, что Китай оказал помощь в борьбе с пандемией более 150 странам и девяти международным организациям, а также направил экспертные группы в 34 государства.

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