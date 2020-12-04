Ритейлу придется покупать POS-терминалы за свой счет

Падение комиссии за эквайринг может заставить банкиров уйти из розничных сетей, которым придется самостоятельно покупать POS-терминалы, чтобы продолжить прием карточных платежей. Об этом заявил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн во время круглого стола «Нерыночное регулирование ставки интерчейндж: риски и угрозы для банковской системы», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

Фото: minfin.com.ua

Что произошло

Депутаты в октябре подали законопроекты № 4178 и № 4178-1, которыми предложили снизить комиссию за эквайринг в 0,5-1,4%, а комиссию интерчейндж, входящих в нее, — до 0,3-0,9%.

Банкиры отреагировали на такие предложения парламентариев возможным приостановлением обслуживания POS-терминалов в розничной сети.

Как отметил Антон Тютюн, работать себе в убыток банки не будут. «Я говорю о своем банке, который занимает 20% на рынке эквайринга. Это очень низкомаржинальный бизнес. И любое движение в нем приводит к минусу у нас — тех, кто этот сервис предоставляет. И в разговорах с большим ритейлом я озвучивал позицию свою как банка, я знаю, что Приват, банк № 1 в этом вопросе, озвучивал также. Мы работать в убыток не будем. Будут сняты POS-терминалы. И я надеюсь, что большой ритейл воспринял это не просто как слова», — подчеркнул банкир.

К чему может привести ситуация

Торговцам розничных сетей придется взять расходы на покупку терминала на себя. «В Европе есть модели, когда сам ритейл покупает POS-терминал. Мы же только за. Будем процессировать сделки», — сказал Тютюн.

Но готовы ли владельцы ритейла к таким расходам? Однако исчезновение POS-терминалов в кассах магазинов приведет к падению продаж, которое, в свою очередь, приведет к еще большим убыткам, чем расходы торговцев на проведение безналичной оплаты товаров и услуг. Кроме того, торговые сети потеряют программы лояльности, кешбек, рассрочки.

Последствия почувствуют и сети бытовой техники, продажи которых стимулируются кредитами. «Большой ритейл забывает, что вместе с дебетными картами банки предоставляют клиентам и кредитные карточки, которые дают кредитное плечо или рассрочку, что увеличивает средний чек и количество купленного товара, обеспечивая крупных ритейлеров до 40% объема продаж через кредит», — рассказал директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Алексей Пузняк.

К тому же, банкиры подчеркнули, что перестанет развиваться инфраструктура таких платежей. „Мы не будем покупать новые POS-терминалы. Не будем сопровождать и делать инновации в старые. И если нам это не будет выгодно, то не имеет значения, как называется уважаемая сеть, мы оттуда будем уходить. И тогда эта регуляция будет отменена через несколько лет, поскольку она неадекватна, а мы просто потеряем время», — сказал Антон Тютюн.

Рынок POS-терминалов на 1 ноября 2020 года