Ритейлу придется покупать POS-терминалы за свой счет
Падение комиссии за эквайринг может заставить банкиров уйти из розничных сетей, которым придется самостоятельно покупать POS-терминалы, чтобы продолжить прием карточных платежей. Об этом заявил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн во время круглого стола «Нерыночное регулирование ставки интерчейндж: риски и угрозы для банковской системы», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
Что произошло
Депутаты в октябре подали законопроекты № 4178 и № 4178-1, которыми предложили снизить комиссию за эквайринг в 0,5-1,4%, а комиссию интерчейндж, входящих в нее, — до 0,3-0,9%.
Банкиры отреагировали на такие предложения парламентариев возможным приостановлением обслуживания POS-терминалов в розничной сети.
Как отметил Антон Тютюн, работать себе в убыток банки не будут. «Я говорю о своем банке, который занимает 20% на рынке эквайринга. Это очень низкомаржинальный бизнес. И любое движение в нем приводит к минусу у нас — тех, кто этот сервис предоставляет. И в разговорах с большим ритейлом я озвучивал позицию свою как банка, я знаю, что Приват, банк № 1 в этом вопросе, озвучивал также. Мы работать в убыток не будем. Будут сняты POS-терминалы. И я надеюсь, что большой ритейл воспринял это не просто как слова», — подчеркнул банкир.
К чему может привести ситуация
Торговцам розничных сетей придется взять расходы на покупку терминала на себя. «В Европе есть модели, когда сам ритейл покупает POS-терминал. Мы же только за. Будем процессировать сделки», — сказал Тютюн.
Но готовы ли владельцы ритейла к таким расходам? Однако исчезновение POS-терминалов в кассах магазинов приведет к падению продаж, которое, в свою очередь, приведет к еще большим убыткам, чем расходы торговцев на проведение безналичной оплаты товаров и услуг. Кроме того, торговые сети потеряют программы лояльности, кешбек, рассрочки.
Последствия почувствуют и сети бытовой техники, продажи которых стимулируются кредитами. «Большой ритейл забывает, что вместе с дебетными картами банки предоставляют клиентам и кредитные карточки, которые дают кредитное плечо или рассрочку, что увеличивает средний чек и количество купленного товара, обеспечивая крупных ритейлеров до 40% объема продаж через кредит», — рассказал директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Алексей Пузняк.
К тому же, банкиры подчеркнули, что перестанет развиваться инфраструктура таких платежей. „Мы не будем покупать новые POS-терминалы. Не будем сопровождать и делать инновации в старые. И если нам это не будет выгодно, то не имеет значения, как называется уважаемая сеть, мы оттуда будем уходить. И тогда эта регуляция будет отменена через несколько лет, поскольку она неадекватна, а мы просто потеряем время», — сказал Антон Тютюн.
Рынок POS-терминалов на 1 ноября 2020 года
- Платежная инфраструктура в течение девяти месяцев 2020 года продолжала стабильно расширяться.
- Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карточки, за этот период выросла на треть (на 31,7%) — до почти 316,4 тыс.
- Кроме того, с начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также выросло — на 7,9% (до 360,4 тыс. ед.). При этом более 85% от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.
- Количество платежных терминалов в торговой сети (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины на 1 октября 2020 года составила 9,0 тыс. ед. (по состоянию на начало года — 8,4 тыс. ед.).
- Крупнейшие банки-эквайеры — Приватбанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль. Крупнейшие банки — эмитенты платежных карточек: Приватбанк, Ощадбанк и Универсал Банк.