Южнокорейские инвесторы уходят с европейских рынков и вкладывают в США и Азию

Инвесторы из Южной Кореи показывают растущий спрос на недвижимость за пределами своей страны по мере ослабления кризиса, связанного сcovid-19, в Азии. Об этом пишет Investor.bg.

Южнокорейские инвесторы уходят с европейских рынков и вкладывают в США и Азию
Фото: ckp.in.ua

Инвестиции в недвижимость

В 2019 году они инвестировали в европейскую недвижимость $12,5 млрд, а в первой половине 2020 года — $2,2 млрд. Но теперь они столкнулись с другой проблемой.

«Владельцы активов в Европе, как правило, ориентируются на более низкую целевую доходность, чем их южнокорейские коллеги. Поэтому они, как правило, заключают сделки по ценам и на более привлекательных для продавцов условиях. Получить конкурентоспособную цену становится все труднее», — рассказал президент сеульской компании Igis Asset Management Джозеф Ли.

Ожидаемая доходность коммерческой недвижимости в Европе упала с 6,5% в мае до менее 4% сейчас.

Поэтому Igis Asset Management, который уже вложил в европейскую недвижимость 7 млрд евро, не планирует это делать в течении ближайшего года. Зато компания планирует инвестировать еще $900 млн вдобавок к вложенным $3 млрд в недвижимость США. В основном речь идет о логистической недвижимости.

«Хотя мы продолжаем ориентироваться на Европу, мы предпочитаем США из-за привлекательных процентных ставок и более стабильного притока сделок», — заявил Ли.

Процентные ставки в США упали на 1,5% в марте на фоне кризиса covid-19 и сейчас составляют 0,25%, а процентные ставки в зоне евро остаются на уровне 0% с 2015 года.

Все запланированные инвестиции Igis связаны с логистическими центрами, арендуемыми компаниями электронной торговли, при этом инвесторы четко придерживаются мнения, что перспективы этих вложений оправдывают высокую стоимость активов.

Фирма планирует в течение следующего года изменить соотношение инвестиций между США и Европой с 30/70 до 40/60 в связи с растущим спросом на американские активы.

О том, что южнокорейские инвесторы избегают Старого континента, хотя готовы вкладывать средства в Азию и США, говорит и консультант юридической фирмы Dechert из Гонконга Спенсер Пак.

«Мы определенно наблюдаем рост количества сделок с недвижимостью за рубежом за последние несколько недель в последнем квартале, которые пытались заключить южнокорейские инвесторы. Но Европа из них исключена. За пределами Азии основное внимание уделяется США, где процентные ставки падают», — заявил Пак.

В прошлом году южнокорейские инвесторы вложили значительные средства в недвижимость в Европе, когда процентные ставки были ниже, чем в Азии и США. Они приобрели офисную недвижимость в Париже и Вене, в скандинавских странах, а также в Польше и Чехии.

Однако есть признаки того, что уход южнокорейцев с европейских рынков — лишь временное явление.

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