ММК им. Ильича бесплатно обеспечивает мариупольские больницы кислородом

ММК им. Ильича бесплатно обеспечивает мариупольские больницы кислородом

За восемь дней ноября Меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест передал медучреждениям Мариуполя безвозмездно 20,7 тыс. куб. м кислорода на сумму 1,2 млн грн.

Как сообщает издание mrpl.city, в октябре в городе значительно увеличилось число пациентов с вирусом COVID-19, требующих дополнительной подачи кислорода в организм, в связи с чем объем поставок кислорода в больницы увеличили в десять раз.

Кислород в городские больницы привозят в баллонах ежесуточно: разгружают и забирают пустые емкости. Сохраняют все в специальных кислородных постах - их также построили мариупольские металлурги.

"С начала месяца в медучреждения Мариуполя меткомбинат имени Ильича передал почти 21 тыс. куб. м кислорода в 3446 баллонах. В том числе для лечения больных коронавирусом ежедневно больница №9 получает не менее 200 баллонов кислорода, больница №4 – 120 баллонов, больница скорой медицинской помощи – 70 баллонов, для лечения легочных заболеваний больница №1 получает по 20 баллонов в сутки", - пишет издание.

"Мы помогаем врачам города спасать жизни мариупольцев – оборудуем кислородные пункты и передаем больницам жизненно необходимый кислород в полном объеме. Также наши специалисты дежурят в больницах, производя замену, погрузку и выгрузку кислородных баллонов", - заявил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко .

Напомним, с начала пандемии мариупольские активы Группы Метинвест в четырех больницах построили кислородные посты и подключили 345 кислородных точек, инвестировав 24 млн грн.



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