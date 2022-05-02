Более 90% обращения валюты обеспечивает черный рынок — эксперт

Более 90% наличного обращения валюты обеспечивают черный рынок. При этом спрос на наличную валюту оценивается даже выше, чем в прошлом году, когда банки ежедневно продавали населению по $50?60 млн. Об этом рассказал эксперт в CASE Украина Евгений Дубогрыз, сообщает Укринформ.

Более 90% обращения валюты обеспечивает черный рынок — эксперт

Что касается перспектив дальнейшей либерализации, скажем, принятия НБУ решения об увеличении максимально возможного отклонения наличного курса продажи валюты от официального или отмены требования о продаже банками только купленной у населения валюты, то Дубогрыз видит два пути.

«Варианты понятны: нужно или ничего не трогать до стабилизации ситуации, то есть, до завершения войны, или „отпустить“ маржу. Но тогда объемы официальных сделок по покупке валюты возрастут. И где банкам брать валютные наличные, непонятно. Отменять ограничения, считаю, нерационально. На месте Нацбанка я просто оставил бы все как есть», — считает он.

Спрос не уменьшается

Дубогрыз убежден, что при нынешних условиях, несмотря на общее падение уровня доходов населения, спрос на евро и доллары в дальнейшем не будет уменьшаться.

«Люди видят, что в стране ускоряется инфляция, понимают, что из-за войны с огромными проблемами сталкивается украинская экономика. Поэтому начинают „на всякий случай“ обменивать остатки гривневых средств на валюту. Плюс еще один момент — крайне низкие ставки по банковским депозитам. Поэтому экономические ожидания инфляции, девальвации, всеобщая неопределенность и стимулируют украинцев покупать доллар как средство сбережения», — отметил Дубогрыз.

Регулирование рынка

Как сообщал «Минфин», с 30 апреля будет действовать уточненный Нацбанком порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств.

Это означает, что когда производится списание со счета клиента гривны, и если межбанковский перевод по этой операции осуществляется в иностранной валюте, курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ на день отображения банком операции.

В противном случае, если списание происходит в иностранной валюте, а межбанковский перевод осуществляется в гривне — курс гривны к иностранной валюте должен быть равен или быть выше официального курса НБУ на день отображения банком операции.

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