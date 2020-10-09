Ураган в Мексиканском заливе и забастовка в Норвегии повысили цену нефти

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.



Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в пятницу составила 43,25 долл. за баррель, что на 0,09 долл. (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,35 долл. (3,2%), до 43,34 долл. за баррель.



Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 41,14 долл. за баррель, что на 0,05 долл. (0,12%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду, 7 октября, фьючерсы подорожали на 1,24 долл. (3,1%) - до 41,19 долл. за баррель.



С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.



Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.



"Приостановка значительной части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Дельта" является одной из ключевых причин подъема цен на нефть на этой неделе, - отметил главный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. - Опасения, связанные с недостаточной дисциплиной в выполнении условий соглашений странами ОПЕК, нивелируются снижением предложения на рынке из-за урагана".



Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне, 8 октября, норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.



